Tarifele de distribuție și transport al energiei scad după eliminarea taxei de 2% pe cifra de afaceri Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este obligat sa reduca tarifele de distribuție și de transport al energiei, dupa ce Guvernul a eliminat taxa de 2% aplicata asupra cifrei de afaceri din energie. În acest sens, ANRE a pus în dezbatere publica mai multe proiecte de ordine. Vezi care sunt scaderile.



Reducerile vor fi cuprinse între 1,7% si 1,8% la distribuție, începând cu 15 ianuarie 2020, potrivit Agerpres. Tariful de transport va fi redus cu 1,9%, pâna la 17,97 lei pe MWh.



Tarifele de distributie vor scadea…

Sursa articol: hotnews.ro

