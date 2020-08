Stiri pe aceeasi tema

- Lupta pentru Primaria Generala a Capitalei a intrat in linie dreapta, fiecare formațiune politica dorind sa propuna alegatorilor un candidat care sa aiba șanse de caștig cat mai mari. Ultimul politician care și-a anunțat candidatura este Calin Popescu Tariceanu, fost premier și președintele partidului…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, va candida la Primaria Generala a Capitalei, au decis, joi, membrii Biroului Politic al formațiunii. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi.Hotararea Biroului Politic al ALDE a fost luata dupa ce negocierile cu PSD pentru formarea unei alianțe…

- Liderul PMP Eugen Tomac a anuntat vineri ca PNL a acceptat solicitarea USR astfel incat PMP sa nu fie primit in „Alianta pentru Bucuresti”. Astfel, PMP va candida singur la alegerile din Capitala, Traian Basescu intrand in cursa cu Nicusor Dan si Gabriela Firea pentru Primaria Generala.

- Marcel Ciolacu a rabufnit dupa alianța PRO București 2020, fondata de Victor Ponta și Robert Negoița. Liderul PSD susține ca aceasta alianța reprezinta un ajutor direct pentru Nicușor Dan la Primaria Capitalei, insa Gabriela Firea ii va spulbera.

- "Toate aberațiile pe care le-au facut in ultimele 9 luni, de cand au venit la guvernare, se intorc acum impotriva lor! Cand in locul unui specialist, numești o rubedenie, cand in loc de echipamente pentru personalul medical, ești preocupat doar de șpaga care iți revine din ultima achiziție, cand…

- Gabriela Firea anunța ca iși retrage candidatura la Primaria Capitalei daca un alt candidat de centru-stanga sta mai bine in sondaje, Robert Negoița nu mai candideaza la alegeri din partea PSD, iar Victor Ponta, liderul PRO Romania, vrea candidat propriu și se dezice de candidatul social-democraților.…

- Pro România îl vrea pe Victor Ponta candidat la Primaria Capitalei, împotriva Gabrielei Firea și a lui Nicușor Dan, a declarat joi la Digi 24 senatorul Adrian Țuțuianu, lider al Pro România. El spune ca negocierile cu PSD pentru susținerea unui candidat unic la București au eșuat…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, se declara convins ca social-democratii vor avea, în perspectiva alegerilor locale, o alianta de stânga, "cu accente liberale", pentru Primaria Capitalei și pentru toate primariile de sector."Am avut discutii si ieri cu Victor…