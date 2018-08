“A fost saptamana trecuta prima faza de selectie a unui nou procuror la DNA si a fost aici in studio ministrul Tudorel Toader si l-am urmarit in acea seara foarte atent. Cred ca a vorbit despre criteriile pe care le-a avut in vedere pentru desemnarea inlocuitorului la carma DNA si a facut cateva ironii fine si eu am inteles un lucru – ca nu are in minte, ceea ce mi se pare sanatos, sa puna un procuror (sef - n.r.) la DNA care provine din DNA”, a declarat Calin Popescu Tariceanu, la Antena 3.



Acesta a spus ca nu pleaca de la premisa ca toti din DNA au procedat incorect si ilegal, dar…