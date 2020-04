Calin Popescu Tariceanu a reacționat in urma proiectului de lege despre autonomia Ținutului Secuiesc și a atacului lansat de președintele Klaus Iohannis. „Atunci cand nu ai ce sa oferi poporului tau, atunci cand nu ai soluții pentru repornirea economiei, atunci cand nu ai resurse sa marești pensiile si alocatiile, atunci scoți ultima carte: naționalismul. In […] The post Tariceanu, replica pentru Iohannis. „Cea mai grava acuzație dupa decembrie ’89”. Au scos ultima carte: „NAȚIONALISMUL” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .