Tăriceanu: Nu am luat o decizie privind candidatura la prezidenţiale. Vom decide în coaliţie "Este o discutie (candidatura sa la prezidentiale - n.r.) care este deliciul presei in ultima perioada, iar multi din presa folosesc acest subiect ca motiv de dezbinare in coalitie. Nu am luat o decizie, vom lua o decizie prin consultari in coalitie la un moment pe care il vom considera oportun, dar mai important decat cine va candida este ce ne propunem si cred ca trebuie sa venim cu un mesaj clar care sa semnifice ruptura de actualul stil prezidential, de statul paralel, de un sistem care acopera abuzurile impotriva cetatenilor. (...) Trebuie sa marcam o ruptura completa si sa vedem ce rol… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

