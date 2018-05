Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, saluta decizia pe care Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dat-o joi in dosarul lui Victor Ponta, precizand ca cea mai inalta instanta de judecata "da o dovada de independenta si arata ca intelege sa isi exercite rolul atribuit de Constitutie".…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat miercuri, la dezbaterea din Parlament la care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a fost chemat de PNL sa dea explicatii cu privire la raportul GRECO, ca nu intelege de ce liberalii au decis sa iroseasca timpul pentru a critia legile justitiei, cand ministrul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca propunerea CE de "restrangere a accesului la fondurile europene" pentru tarile membre care incalca statul de drept este controversata in cadrul Uniunii pentru ca "nu are ce legatura sa se faca" intre fonduri si stat de drept, Romania nefiind…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, afirma ca singurul in masura sa dea un verdict in ceea ce priveste Guvernul este Parlamentul, care poate sa ii retraga si sprijinul politic, iar presedintele nu are nimic de-a face in aceasta chestiune. “Trebuie sa ne raportam, inainte de orice, la atributele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca trebuie organizat un referendum pe tema redefinirii familiei in Constitutie si a transmis ca Romania nu va deveni mai puțin liberala prin acest lucru, pentru ca ”avem in acelasi timp in vedere sa cadram, din punct de vedere legal, cat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a vizitat marti societatile Airbus, IAR si Premium Aerotec, de pe platforma Ghimbav, si a apreciat ca Armata Romana ar trebui sa ia in considerare aceste capacitati industriale, pentru a dispune de dotarile de care are nevoie. "Romania are un program…

- Klaus Iohannis nu sesizeaza Comisia de la Veneția pe legile justiției. Președintele Romaniei a trimis un raspuns Forumului Judecatorilor, care i-au trimis șefului de stat o scrisoare in acest sens. Klaus Iohannis a raspuns scrisorii și a spus ca nu va sesiza Comisia de la Veneția pe legile justiției.…

- ”Am ințeles ca este o inadvertența grava in care președintele a spus ca procurorii nu se afla sub comanda ministrului Justiției și nicio clipa nu a fost vorba despre comanda ministrului Justiției, ci a fost vorba despre autoritatea ministrului Justiției, in conformitate cu Constituția.” a subliniat…