Tăriceanu: Decretul pentru instituirea stării de urgenţă, foarte vag Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca seful statului, Klaus Iohannis, a decretat tarziu starea de urgenta in Romania, printr-un document "foarte vag". "Presedintele Romaniei a decretat stare de urgenta in Romania. A facut-o tarziu si printr-un document foarte vag, care nu lamureste mare lucru. Ma ingrijoreaza ca suntem nevoiti sa ne punem toata speranta intr-un Guvern care nu a performat nici in vremuri normale si nu stiu cum o sa faca fata acum. Mie mi se pare ca domnul Iohannis a facut rapid trei pasi in spate si vrea sa se extraga din gestionarea crizei. Doar asa imi explic… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

