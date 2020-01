„Aceasta decizie de asumare a raspunderii in Parlament pe care a luat-o primul-ministru este, de fapt, o provocare deschisa la adresa PSD. De ce? PSD nu are alternativa, adica trebuie sa depuna o moțiune de cenzura. (...) Cu toate ca, evident, caderea Guvernului deschide calea spre anticipate. I-am spus domnului Ciolacu, in discuția pe care am avut-o ieri (n.r. luni), ca noi susținem aceasta formula de alegere a primarilor in doua tururi. De aceea nu o sa votam moțiunea. A vrut (n.r. Marcel Ciolacu, PSD) sa ma intrebe ce facem, cum ne poziționam in aceasta chestiune," a declarat Calin Popescu+Tariceanu.…