Stiri pe aceeasi tema

- Masacrul de la Lapuș nu va fi uitat niciodata și an de an se fac slujbe de pomenire a celor care au murit doar pentru ca erau romani. Duminica, 5 decembrie, de la ora 12:30, vor fi comemorați martirii lapușeni cazuți in masacrul din 5 decembrie 1918. Manifestarile vor consta in slujba de pomenire, depunere…

- A doua ediție a Targului de Craciun va avea loc in data de 5 decembrie la Giroc și in 12 decembrie la Chișoda. Vizitatorii vor avea parte de un program artistic susținut de Ansamblul „Ghiocelul” al Casei de Cultura „Ionel Lucian Șipoș” din Giroc, Fanfara din Giroc, Corul Bisericii Ortodoxe, GMT tinerii…

- Din 1 decembrie, Shopping City Timișoara da startul distracției de sarbatori cu doua premiere inedite: cel mai mare patinoar din Timișora și cel mai inalt carusel disponibil in regiune Timișoara, 29 noiembrie 2021 – In prima zi a sezonului sarbatorilor, Shopping City Timișoara da startul distracției…

- Curtea casei Ferch din Deta, aflata pe strada Victoriei nr. 27-29, va gazdui și in acest an, in 18 și 19 decembrie, intre orele 10:00 și 18:00, o noua ediție a Targului de Craciun in aer liber. Vizitatorii vor putea gasi decorațiuni de Craciun, produse tradiționale, obiecte diverse realizate de meșteșugarii…

- Dragoș Moldovan, caștigatorul concursului Vocea Romaniei, apare in opereta Silvia, care va fi prezentata publicului joi, 2 decembrie, de la ora 19, pe scena din Piața Libertații, evenimentul find inclus in cadrul manifestarilor organizate cu ocazia Targului de Craciun organizat de Casa de Cultura a…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara da startul inscrierilor la cea de-a XIV-a ediție a Targului de Craciun! Targul de Craciun are loc in perioada 1 decembrie 2021 – 17 ianuarie 2022, in Piața Victoriei și in Piața Libertații din Timișoara. In vederea derularii activitaților comerciale din cadrul…

- • Evenimentul ”Zilele Recoltei” a ajuns la cea de-a zecea editie: ramnicenii sarbatoresc roadele toamnei pe 2 si 3 octombrie, in Scuarul Mircea cel Batran In organizarea Primariei municipiului, sarbatoarea traditionala a toamnei la Ramnicu Valcea – ”Zilele Recoltei” – a ajuns la cea de-a zecea editie…

- Evenimentul ”Zilele Recoltei” a ajuns la cea de-a zecea editie, iar ramnicenii sarbatoresc roadele toamnei pe 2 si 3 octombrie, in Scuarul Mircea cel Batran. In organizarea Primariei municipiului, sarbatoarea traditionala a toamnei la Ramnicu Valcea – ”Zilele Recoltei” – a ajuns la cea de-a zecea editie…