Târgul Indagra se pregătește de deschidere. Cât costă biletul pentru vizitatori Targul Indagra, cel mai cunoscut eveniment agricol din Romania, se va desfașura in perioada 26 – 30 octombrie 2022, in Centrul Expozițional Romexpo. Expoziția prezinta cele mai noi tendințe din domeniul agriculturii viticolturii, horticolturii și zootehniei, adresandu-se companiilor de profil din Romania și din strainatate. Manifestarea acopera o tematica vasta cum ar fi sisteme irigații, sere, solarii, material saditor, semințe ingrașaminte, viticultura, silozuri, mașini utilaje și echipamente agricole, utilaje și echipamente pentru zootehnie, furaje, nutrețuri combinate și creșterea animalelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

