- Așa cum am promis, drumul județean Mihalț (halta) – Zarieș – Pețelca, care face legatura intre zona Blaj și zona Aiud, este finalizat in proporție de 90%. Drumul va fi modernizat complet pe o lungime de 4,5km (intreaga portiune a fost asfaltata). Modernizarea acestui drum va facilita deplasarea locuitorilor…

- O familie din Totoi, formata din patru membri, intre care doua fetițe minore, are nevoie de ajutor. Casa oamenilor a fost cuprinsa de un incendiu, iar orice sprijin este binevenit. Cei care doresc sa se implice, pot suna la numarul de telefon 0752213597 sau pot dona in contul bancar, in lei, de mai…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 482 de posturi in Alba Iulia, Blaj, Aiud, Campeni, Cugir și Sebeș. Oferta completa prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 15 martie. Sunt vacante 482 posturi in județul Alba,…

- VIDEO: Alba Iulia va avea o SALA POLIVALENTA de 3.000 de locuri. Primarul Gabriel Pleșa spune ca investiția se afla in lista CNI Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat ca orașul ar putea avea in curand o sala polivalenta de 3.000 de locuri, care ar urma sa fie construita in zona bazei sportive…

- Lista cabinetelor medicilor de familie din Alba care fac teste rapide pentru COVID-19 Lista cabinetelor medicilor de familie din Alba care fac teste rapide pentru COVID-19 In contextul creșterii cazurilor de coronavirus, medicii de familie aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate…

- O familie de romani este acuzata ca a profitat de un pensionar din Italia. Aceștia l-au sechestrat timp de 10 ani și i-au incasat pensia cu care și-au platit datoriile.In aceasta perioada, pensionarul a fost inchis intr-o camera, nu i s-a permis sa mearga la baie și era hranit doar cu resturile pe care…

- 17 ianuarie 2022, COVID-19 in Alba: 122 de infectari și un deces, in ultimele 24 de ore in județ. Incidența și cazurile active de coronavirus pe localitați 17 ianuarie 2022, COVID-19 in Alba: 122 de infectari și un deces, in ultimele 24 de ore in județ. Incidența și cazurile active de coronavirus pe…