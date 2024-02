Stiri pe aceeasi tema

- Un pas decisiv pentru cariera și viața personala a facut Florian Salajeanu, președintele Asociației ASSOC Baia Mare, care recent a fost ales in funcția de vicepreședinte PSD Maramureș. Acesta, pornind de la obiectivele și valorile sale, a decis sa se implice in viața politica considerand ca in acest…

- Pompierul și paramedicul Andrei Boga a reușit sa salveze viața unui barbat de 70 de ani care era cazut pe asfalt in Baia Mare. Datorita manevrelor de resuscitare, varstnicul a fost stabilizat și preluat ulterior de SMURD. ”Ieri dimineața, puțin dupa ora 10, colegul nostru Boga Andrei se deplasa in municipiul…

- Muzica romaneasca este doliu, dupa decesul fulgerator al celebrului violonist din Maramures, Gabi Stangau. Acesta cantase alaturi de Andra pe scena, iar la cateva ore distanta a murit intr un accident de ATV, conform stiripesurse.ro.Gabi Stangau a postat o poza de pe ATV ul care i a adus moartea, chiar…

- Pompierii din cadrul Detasamentului de Pompieri „Cpt. Marchis Adrian” Baia Mare intervin pentru lichidarea unui incendiu la un apartament, pe strada Uranus din Baia Mare. La locul intervenției s-au deplasat doua echipaje de stingere, un echipaj TIM, 1 autospeciala de descarcerare și un echipaj SAJ.…

- In cursul acestei saptamani polițiștiidin cadrul Biroului Siguranța Școlara au realizat o „dezbatere” la Liceul Tehnologic Grigore Moisil din Targu Lapuș, ca urmare a vizitei realizate in data de 25.01.2024 la Penitenciarul din Baia Mare. In cadrul acelei vizite,elevilor li s-a prezentat unitatea de…

- Sergiu Hanca s-a recuperat int-un timp record dupa accidentarea suferita cu FCSB și spune ca stilul sau echilibrat de viața a contribuit esențial in procesul de vindecare. GSP are 4 reporteri in Antalya: Eduard Apostol, Remus Dinu, Cristian Preda și Ionuț Iordache sunt prezenți pe toata durata cantonamentelor…

- Evenimentul Craciun in Maramureș se desfașoara in acest an pe 27 decembrie, la Muzeul satului din Baia Mare. Ca in fiecare an, evenimentul are menirea de a aduce la viața vechi tradiții și obiceiuri specifice Craciunui, care abunda in Maramureș

- Narcisa Suciu și Marina Almașan au avut un schimb de replici pe internet, dupa ce prezentatoarea a postat pe Facebook despre una dintre carțile artistei. „Cine dupa cine a copiat?!?”, a rabufnit Marina Almașan, iar Narcisa Suciu s-a aparat. In urma cu cateva zile, Marina Almașan a postat pe pagina ei…