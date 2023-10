Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, este pomenit de Biserica Ortodoxa Romana in ziua de 27 octombrie, la o zi dupa ce este sarbatorit Sfantul Dumitru sau Sfantul Dimitrie, Izvoratorul de Mir. Sfantul Dimitrie cel Nou a trait in timpul Taratului Vlaho-Bulgar (secolele XII-XIII)…

- Sfantul Dumitru este sarbatorit pe 26 octombrie in calendarul ortodox. De sarbatoarea Sfantului Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, Preasfințitul Parinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Satmarului, liturghisește și predica la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Municipiul Baia Mare, Protopopiatul…

- Azi, 26 octombrie, Sfantul Dimitrie, Izvoratorul de Mir, este praznuit atat de ortodocsi, cat si de catolici. De asemenea, pe 27 octombrie urmeaza o alta sarbatoare mare, Sfantul Dimitrie Basarabov. Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, sau Sfantul Dumitru, a fost un martir crestin, sfant…

- In fiecare an, ziua de 26 octombrie ii este dedicata in totalitate Sfantului Dumitru, numit și Izvoratorul de mir. Conform inscrierilor biblice, Sfantul Dumitru a fost unul dintre martirii creștini care au trait la sfarșitul secolului al III-lea. In aceasta zi, creștinii respecta o serie de superstiții,…

- 26 octombrie 2023: Sfantul Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir. Ce NU e bine sa faci in aceasta zi. Tradiții și obiceiuri Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, este pomenit in calendarul crestin ortodox in data de 26 octombrie. Sfantul Dumitru a trait la Tesalonic (Salonic, in Grecia de…

- Sfantul Dumitru, cunoscut in popor și Izvoratorul de Mir, este sarbatorit in fiecare an pe data de 26 octombrie. In tradiția populara, aceasta sarbatoare cu cruce roșie marcheaza inceputul iernii. In ziua in care este praznuit Sfantul Dumitru, romanii țin o serie de superstiții pentru a le merge bine…

- Weekendul acesta, la Muzeul Satului Baia Mare se organizeaza Targul de Sfantul Dumitru, prilej deosebit de a va da intalnire cu producatori locali și meșteri populari, care vor avea multe produse tradiționale și artizanale la tot pasul. Copiii sunt așteptați și ei sa descopere mica lume a meșteșugului…

- In credința populara, anul este imparțit in doua anotimpuri: vara și iarna. Daca Sf. Gheorghe inchide iarna și inverzește intreaga natura, Sf. Dumitru desfrunzește codrul și permite instalarea frigului. Pornind de la cele doua repere, daca de Sangiorz a fost marcat inceputul sezonului de vizitare sa…