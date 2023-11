Stiri pe aceeasi tema

- Perioada sarbatorilor de iarna deschide noi oportunitati de lucru pentru cei care isi cauta o activitate part-time sau full-time, iar cele mai multe joburi specifice acestui sezon vin din partea organizatorilor de targuri de Craciun si a comerciantilor participanti, care isi cauta personal specializat…

- Sezonul sarbatorilor de iarna se apropie cu pași repezi, iar odata cu el, targurile tradiționale de Craciun iși deschid porțile in marile orașe din Romania. Calendarul evenimentelor a fost deja anunțat, cu majoritatea targurilor programate sa debuteze de 1 decembrie, oferind astfel oportunitatea tuturor…

- Sarbatorile de iarna se apropie tot mai mult, spre bucuria celor mici, dar nu numai a lor! Bucureștenii care vor sa intre in atmosfera Sarbatorilor de iarna și sa mearga la un targ de Craciun, in Capitala, pot alege sa treaca pragul „Winter Wonderland”. Targul va avea loc la Hala Laminor și va fi deschis…

- Pe 28 noiembrie, in zi de sarbatoare naționala – Ziua Bucovinei, in centrul municipiului Suceava va fi deschis Targul de Craciun, cu o mulțime de produse tradiționale – obiecte și piese vestimentare, create de meșteri din județ și nu numai, dar și cu o mulțime de bunatați marca ...

- ”Targul de Craciun” se va deschide in centrul municipiului Suceava pe data de 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei și va funcționa pana pe data de 15 ianuarie, 2024. Pentru organizarea acestuia, Primaria municipiului Suceava va realiza un parteneriat cu Asociația ”Produs in Bucovina” careia ii va pune la…

- Targul de Craciun din Craiova iși deschide porțile vineri, 17 noiembrie 2023, la ora 18.30. Acest targ, premiat de trei ori la nivel european, promite sa aduca bucuria copilariei și atmosfera magica a sarbatorilor in inima municipiului. Ce program va avea și ce surprize li se pregatesc copiilor? Craiova,…

- Sarbatorile de iarna se apropie, iar primariile mai instarite din Romania vor organiza targuri de Craciun. Primaria Generala a Capitalei va organiza un astfel de eveniment in Piata Constitutiei. Targul de Craciun 2023, din Bucuresti, se va deschide joi, 30 noiembrie, intrarea fiind libera. Brad inalt…

- Targul de Craciun este unul dintre cele mai așteptate evenimente de peste an. In Capitala, casuțele colorate și spiritul Craciunului se va impartași in doua locații, in Piața Constituției și in Parcul Drumul Taberei, loc unde organizatorii promit o mulțime de surprize.