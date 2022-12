Târgul de carte Gaudeamus se deschide la Romexpo. Care este oferta Targul de carte Gaudeamus se deschide la Romexpo saptamana viitoare, de miercuri pana duminica, in Pavilionul B2 al Complexului expozitional. Aflați care este oferta Targului, in ceea ce privește carțile și evenimentele. A 29-a editie a Targului de carte „Gaudeamus” va avea loc saptamana viitoare, de miercuri pana duminica, in Pavilionul B2 al Complexului expozitional Romexpo, 200 de participanti anuntand peste 600 de evenimente editoriale. „In prag de sarbatori, Radio Romania aduce iubitorilor de carte un mult asteptat cadou: Gaudeamus. Cel mai citit si mai indragit targ de carte din Romania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

