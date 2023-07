Stiri pe aceeasi tema

- Pentru inca doua zile cei interesați mai pot profita de reducerile substanțiale, dar și de viniluri la prețuri foarte bune, in funcție de gusturi, așa cum spun chiar vizitatorii targului. Targul de carte Gaudeamus Radio Romania, ediția de vacanța din Brașov, iși așteapta vizitatorii in Piața Sfatului…

- Fondul de carte al Bibliotecii Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava s-a imbogatit recent cu o valoroasa donatie de carte, la recomandarea Ambasadei Japoniei la Bucuresti, prin READ JAPAN PROJECT 2022, administrat de Tokyo Foundation for Policy Research cu sprijinfinanciar din partea Nippon Foundation.…

- Prima editie de vacanta a Targului de Carte Gaudeamus Radio Romania debuteaza in Piata Sfatului din Brasov miercuri, 5 iulie. Evenimentul face parte din Caravana Gaudeamus, proiect de anvergura nationala initiat si desfasurat de peste 20 de ani de Radio Romania; editia brasoveana, derulata in intervalul…

- Pornind de la citatul Malalei Yousafzai „un copil, un profesor, o carte și un creion pot schimba lumea” senatorul USR Dan Ivan organizeaza un eveniment social ce consta in donarea de carți școlilor din mediul rural. In vederea realizarii acestui eveniment, Dan Ivan lanseaza in spațiul public o invitație…

- Peste 50 de titluri romanești traduse in polona și carți de interes romanesc scrise de autori polonezi vor putea fi cumparate in perioada 25 – 28 mai de la standul romanesc de la Targul Internațional de Carte de la Varșovia.

- Gazeta Sporturilor și Editura Cuantic aduc din 25 mai, la chioșcurile de ziare, o carte de excepție: Cioran și Securitatea, scrisa de Stelian Tanase. In cele 384 de pagini, cititorii pot descoperi aspecte ignorate din profilul «personajului» contradictoriu care a fost Emil Cioran și fundalul istoric…

- Foto 22 septembrie 2020. A doua ediție a Targului de Carte organizat de Biblioteca Județeana Argeș, sub genericul „Triunghiul Cunoașterii: Carte, Lectura, Biblioteca”. Radu Gabriel Parvu ofera autografe pe primul sau roman aparut la Editura „Trei”, „De ce urma sa coboare din trasura Frosica?”. Intamplator,…

- Muzeul Național al Bucovinei va invita vineri, 28 aprilie 2023, ora 12, la Muzeul de Istorie din Suceava, unde va avea loc lansarea volumului, Cruciada impotriva lui Ștefan cel Mare, Codrii Cosminului 1497, autorLiviu Cimpeanu. Volumul, va fi prezentat de Dr. Constantin – Emil Ursu. LIVIU CIMPEANU,…