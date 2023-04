Stiri pe aceeasi tema

- In vara lui 2022, un tanar jandarm de la Gruparea Mobila de Jandarmi din Cluj Napoca a fost prins baut la volan. Florin, jandarmul in caza a avut o alcoolemie de 1,77 grame la mie, atunci cand a fost oprit de polițiștii din Suciu de Sus. In urma faptei lui acestuia i s-a intocmit un dosar […] Source

- Cea de-a XXII-a ediție a Targului de Carte Gaudeamus se desfașoara in Piața Unirii din Cluj-Napoca in perioada 5-9 aprilie 2023. In acest an au fost amenajate 14 pavilioane expoziționale, 61 standuri, peste 30 sesiuni de lansare și prezentare de carte, precum și diverse concursuri cu premii in carți…

- Targul de Carte Gaudeamus Radio Romania se deschide astazi la Cluj-Napoca, in Piata Unirii. Aflat la cea de-a 22-a editie si organizat pe o suprafata record, de 850 de metri patrati, la Gaudeamus Cluj-Napoca isi expun oferta numeroase edituri, producatori si distribuitori de carte romaneasca si straina,…

- Targul de Pasti se va deschide vineri, in Piata Mare din centrul municipiului Sibiu, unde vor fi 45 de casute, in care expozanti din toata tara vor vinde produse diverse, atat alimentare, cat si nealimentare. Editia din acest an a Targului de Pasti din Sibiu are loc intre 7 si 18 aprilie, și va oferi…

- Timp de cinci zile, intre 5 și 9 aprilie, Piața Unirii gazduiește ediția cu numarul 22 a Targului de carte Gaudeamus Cluj-Napoca, eveniment organizat de Radio Romania cu sprijinul Primariei Municipiului Cluj-Napoca. ● Program de vizitare: zilnic intre orele 10.00 și 20.00. Accesul publicului la eveniment…

- Targul de Carte Gaudeamus Radio Romania, organizat pentru a douazeci și doua oara in inima Transilvaniei, iși va deschide porțile in Piața Unirii, miercuri, 5 aprilie. Evenimentul este organizat de Radio Romania, prin echipa Gaudeamus și Radio Romania Cluj, cu sprijinul Primariei Municipiului Cluj-Napoca,…

- Astazi, 1 aprilie 2023, la ora 09:30, s-a dat start primei editii dupa pandemie a concursului “Cupa Martisor la pescuit”, un eveniment dedicat doamnelor si domnisoarelor. La competitie s-au prezentat 12 concurente, care au participat la toate editiile anterioare. Evenimentul s-a desfasurat pe Lacul…

- Un accident de circulație a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 06:50, pe DN1C-E576, in localitatea Rascruci. Din primele verificari s-a constatat ca un barbat in varsta 37 de ani, din Cluj-Napoca, care circula cu autoturismul inspre municipiul Gherla, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de…