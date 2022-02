Târgu Jiu: Soluția inedită descoperită de municipalitate, pentru îndepărtarea ciorilor La Targu Jiu a fost gasita o soluție inedita pentru indepartarea ciorilor din parcul orasului. Mii de exemplare si-au facut cuib aici, fac o mizerie de nedescris si ii exaspereaza pe localnici si pe turisti. Pentru ca sunt ocrotite de lege, municipalitatea spera sa le alunge cu doua aparate care emit zgomote asemanatoare pasarilor de prada. In parcul care gazduiește capodoperele lui Constantin Brancuși sunt mii de ciori. Autoritațile incearca de ani de zile sa scape de ele, pentru ca fac zgomot dar mai ales mizerie. Aproximativ trei tone de apa se consuma zilnic doar pentru spalarea aleilor si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

