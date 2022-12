Și-a stabilit laureații pe anul 2022 și Federația Romana de Tenis de Masa, festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi dintre cei buni avand loc la Poiana Brașov. Printre cei care au fost incluși in top 10 s-au numarat și sportive, și sportivi din Constanța, care reprezinta in prezent cluburi de pe litoral [...] Articolul TARGOVIȘTEANUL DARIUS MOVILEANU, PRINTRE LAUREAȚII ANULUI IN TENISUL DE MASA ROMANESC a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - .