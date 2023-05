Stiri pe aceeasi tema

- Mai sint aproape doua luni pina la inceputul sezonului estival, iar agentiile de turism se intrec deja in oferte si preturi fierbinti, si spun ca au pregatit sejururi pentru toate buzunarele. Cu toate acestea, preturile unor destinatii solicitate de moldoveni, precum Bulgaria sau Turcia, sint cu 20…

- Mai sunt aproape doua luni pana la inceputul sezonului estival, iar agentiile de turism se intrec deja in oferte si preturi fierbinti, si spun ca au pregatit sejururi pentru toate buzunarele.

- Vanzarile de ciocolata au explodat in aceste zile. Cererea inregistrata de producatori este de trei ori mai mare fata de restul anului, spun cei din industrie. Apetitul pentru ciocolata premium este mai mare decat oricand si, in ciuda preturilor deloc mici, unii cumparatori nu tin cont de acest aspect…

- Cei care vor sa petreaca Paștele intr-un decor minunat au, intre alte opțiuni, destinațiile din județul Brașov. Zona Bran-Moieciu-Fundata este o alegere excelenta, cu aer curat și liniște, dar in ultima vreme și Vama Buzaului a devenit o destinație atractiva.

- Prețurile petrolului si-au continuat miercuri tendinta descrescatoare, titeiul WTI, de referinta pe piata americana, atingand cel mai redus nivel de dupa luna decembrie 2021, transmite AFP.

- In pofida noului val de scumpiri masive, salariile romanilor nu au urmat acelasi trend al cresterilor, ba chiar au fost in scadere. Salariul mediu brut in luna ianuarie a ajuns la 6.831 de lei. In mana, luam insa putin peste 4.000 de lei.Comparativ cu sfarsitul anului, avem o scadere a veniturilor medii…

- Numarul tranzacțiilor imobiliare incheiate in luna februarie a crescut cu 37% fața de luna ianuarie 2023, in ciuda prețurilor mai mari cerute de vanzatori, potrivit unei platforme de imobiliare.

- In orașul marelui sculptor Constantin Brancuș, zeci de blocuri au rasarit in centrul istoric, chiar langa monumentele care atrag mii de turiști an de an. Gheorghe Zamfir este un activist impotriva dezvoltarii haotice, care distruge peisajul istoric al orajului gorjean.Gheorghe Zamfir, activist: „Cele…