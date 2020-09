Târg de carieră în România: Candidații vor interacționa online cu angajatorii Cel mai mare targ de cariera din Romania, Angajatori de TOP, se va desfașura in lunile octombrie și noiembrie, exclusiv in mediul online. Evenimentul de cariera se adreseaza tuturor candidaților care se afla in cautarea unui loc de munca in aceasta toamna, fie ca sunt profesioniști, cu un nivel de experiența mediu, incepatori sau studenți. Targul va reuni, pe platforma hipo.ro, companii de top, multinaționale și locale din țara care vor fi prezente cu cele mai noi oportunitați de cariera. Experiența live de la Sala Palatului sau CRAFT va fi transpunsa virtual pe cu o harta 3D a standurilor angajatorilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

