- Alessia este o fetita in varsta de 1 an si 5 luni, care poarta pe umeri un diagnostic crunt: SMA1 (Amitrofie Spinala Musculara de tip 1), ceea ce inseamna degradarea progresiva a musculaturii intregului corp, inclusiv a sistemului respirator. Pana acum cativa ani, speranta de viata a acestor copii era…

- Alexa este o fetița de doar 11 luni, care duce pe umeri o luptă grea cu o boală necrutatoare: AMIOTROFIE SPINALA TIP I. Unica șansă ca Alexa să fie salvată este tratamentul ZOLGENSMA, cel mai scump medicament din lume: 2,1 milioane de dolari. Pentru o ajuta sa beneficieze de acest tratament, se…

- Lupta continua pentru Alessia, o fetita de doar 1 an si 4 luni din Constanta, care poarta pe umeri diagnosticul crunt de amiotrofie spinala musculara tip 1 SMA 1 .Muschii fetitei se atrofiaza de la o zi la alta si viata ei este total dependenta de aparate. Tratamentul pentru aceasta boala rara este…

- In perioada 29-30 august, in cadrul Targului Auto din Baia Mare, se va organiza și un targ caritabil pentru Alessia Lacramioara Curca. In cadrul targului caritabil se vor vinde diverse obiecte, precum carți, hainuțe sau jucarii, iar banuții stranși vor fi adaugați sumei stranse deja. Micuța in varsta…

- Regia Autonoma „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța a raspuns pozitiv apelului unui grup de mame, care s-au mobilizat pentru salvarea vieții Alessiei, o fetița in varsta de 1 an și 4 luni care sufera de Amiotrofie Spinala Musculara tip 1 (SMA 1), o boala extrem de rara. Pentru a le sprijini…

- Alessia, o fetita din Constanta de doar 1 an si 4 luni, poarta pe umeri diagnosticul crunt de Amiotrofie Spinala Musculara tip 1 SMA 1 .O boala rara pentru care exista tratament, insa este cel mai scump medicament din lume. Se numeste Zolgensma si costa 2.1 milioane de dolari.In data de 22 si 23 August,…

- Mobilizare impresionanta a mamicilor din intreaga țara, și nu numai, pentru a ajuta copiii care sufera de SMA 1. In weekend-ul 15 – 16 august se va organiza și la Bistrița un targ caritabil pentru o prințesa de un an și trei luni. DONEAZA lucrurile bune pe care nu le mai folosești. AFLA detalii despre…

- Actorul și regizorul Vlad Ciobanu a facut tratamentul de chimioterapie, iar acum urmeaza perioada de reabilitare, una „foarte importanta și dificila”, așa cum a scris fratele sau pe o rețea de socializare. In aceste clipe, artistul are mare nevoie in continuare de sange, dar și de ajutor financiar,…