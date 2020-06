Stiri pe aceeasi tema

- Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.719 au fost declarate vindecate si externate. La ATI, in acest moment, sunt internati 165 de pacienti. Pana astazi, 1410 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat. In intervalul 13.06.2020 (10:00) – 14.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 16 decese…

- Dupa mai bine de o saptamana, Romania trece din nou de 200 de cazuri de infectari intr-o singura zi. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 237 de noi imbolnaviri. Judetul Timis ramane tot cu zero cazuri de infectari in ultimele 24 de ore. In aceeasi perioada au avut loc noua decese la nivel ...…

- De joi pana luni, Grecia a inregistrat 97 de cazuri noi de COVID-19 si doua decese. Aproape o treime din cele 97 de cazuri sunt persoane venite din strainatate. De asemenea, intre aceste noi cazuri figureaza 29 de persoane testate pozitiv in regiunea Xanthi din nord-estul tarii, care inregistrase deja…

- Premierul Ludovic Orban face un nou apel la romani sa respecte masurile de protecție și de distanțare fizica. El a avertizat ca o creștere semnificativa a numarului de noi infectari cu COVID-19 poate sa duca la noi restrictii.

- Pana astazi, 4 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.907 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.919 au fost declarate vindecate și externate. Avand in vedere numarul de cazuri nou confirmate, care se situeaza peste…

- Israelul a inregistrat o creștere brusca a numarului de noi infectari cu noul tip de coronavirus dupa ce autoritațile au decis relaxarea restricțiilor impuse pentru controlarea pandemiei, a anunțat vineri Ministerul Sanatații din aceasta țara, citat de gandul.ro.

- Africa de Sud a anuntat duminica 1.160 de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus, cel mai mare numar zilnic raportat de la primul caz inregistrat in luna martie, potrivit datelor furnizate de ministerul sanatatii, informeaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Episod delicat pentru Ludovic…