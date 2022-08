Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a susținut o conferința de presa unde a prezentat acțiunile pe care le intreprinde Guvernul pentru pregatirea de sezonul incalzire.

- Ministrul dezvoltarii, Cseke Attila, a aprobat alocarea a circa opt milioane de lei catre mai multe localitati pentru a asigura continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat. Fondurile sunt destinate municipiilor Mangalia, Miercurea Ciuc, Sibiu si Iasi. Pana…

- Virgil Popescu a afirmat ca efectele secetei se vad acolo unde este produsa energie pe baza de apa. „In momentul de fata rezerva in lacurile de acumulare hidroelectrice este de aproximativ 2,7 terrawati, o rezerva care asigura functionarea suficienta in conditii normale a

- Procesul privind recensamantul populației se desfașoara anevoios. Autoritațile fac un apel catre romani sa le deschida ușa celor care fac recensamantul. Sunt mult prea puțini recenzori in toata țara și se lovesc și de reticența oamenilor, informeaza STIRILEPROTV.RO. Unii romani refuza efectiv sa…

- Ministerul Muncii face simulari pe mai multe variante de majorare a pensiilor pentru anul in curs, fiind luate in calcul cresteri ale punctului de pensie cu 5%, 8% sau 10%, au declarat pentru Profit.ro surse din Ministerul Muncii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In condițiile in care prețurile la energie electrica au tot crescut in ultima perioada de timp, interesul este maxim pentru metode de a reduce valoarea facturilor. Pe langa schimbarea furnizorului, o acțiune cu rezultate imediate este reducerea consumului. Acest lucru este dificil de facut fara a scadea…

- Cel putin 8 milioane de romani se afla in afara granitelor tarii, a declarat, joi, secretarul de stat in cadrul Departamentului Romanilor de Pretutindeni, Gheorghe Florin Carciu, de la PSD. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Executivul a aprobat in sedinta de miercuri, prin hotarare, acceptarea unei donatii constand in 90 de milioane de masti faciale de uz medical facuta de Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie S.A.