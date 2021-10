Țara unde prețul locuințelor noi scade pentru prima oară în ultimii șase ani (VIDEO) Prețurile locuințelor noi din China au scazut pentru prima oara in șase ani, potrivit datelor oficiale publicate miercuri, intr-un context legat de riscul de faliment care planeaza asupra mai multor dezvoltatori imobiliari. Potrivit Le Figaro, sectorul imobiliar, una dintre locomotivele creșterii chineze, este zguduit in ultimele saptamani de problemele cu care se confrunta Evergrande, care are o datorie imensa de 260 miliarde de euro. Prețurile locuințelor noi in 70 de orașe mari și medii au marcat o scadere in septembrie, a precizat Biroul național pentru statistici, fara a oferi procente exacte.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

