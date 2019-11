Ţara unde parlamentarii o duc mai modest decât alegătorii. Imaginile sunt elocvente FOTO Copenhaga este orasul unde numarul bicicletelor care circula pe strazi il intrece pe cal al masinilor. Potrivit unor statistici recente, numarul bicicletelor inregistrate era de 265.700, in timp ce cel al masinilor era de 252.600. Asta in conditiile in care, in 1970 numarul masinilor era de 351.133, iar cel al bicicletelor de 100.071. Insisi parlamentarii danezi sunt cei care dau un exeplu de cum sa ai grija de prorpia capitala, dupa cum se poate observa din fotografia de mai jos, postata de Vlad Mixich pe Facebook. "Asa arata parcarea parlamentarilor din Danemarca. Cladirea mare e chiar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

