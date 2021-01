Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane din Germania au fost injectate, din greșeala, cu cinci doze de vaccin in loc de una. Este vorba despre sapte femei si un barbat, cu virste cuprinse intre 38 si 54 de ani, scrie digi24.ro. Imediat cei opt pacienți au fost informați despre eroare. Patru dintre ei au fost internati la spital…

- Opt persoane din Germania au fost injectate, din greșeala, cu cinci doze de vaccin in loc de una. Este vorba despre sapte femei si un barbat, cu varste cuprinse intre 38 si 54 de ani, scrie digi24.ro .

- Un milion de americani au primit deja prima doza de vaccin anti-Covid-19, a anuntat miercuri directorul principalei agentii federale de sanatate publica din SUA, scrie agerpres.ro. ,,Statele Unite au incheiat astazi o etapa preliminara, dar cruciala. Autoritatile locale au raportat acum ca peste un…

- Aproape 140.000 de persoane au primit prima doza de vaccin anti COVID-19 dezvoltat de Pfizer-BioNTech in prima saptamana a campaniei de imunizare, a informat miercuri ministrul responsabil cu acest program, transmite Reuters, citat agerpres.ro.

- Oficiali ai Uniunii Europene au afirmat intr-o ședința interna ca doar o parte din populația UE va putea fi vaccinata impotriva Covid-19 inainte de 2020 in cazul in care un vaccin eficace va fi disponibil, potrivit unor surse citate de Reuters . Avertismentul oficialilor UE vine in ciuda faptului ca…

- Nicolae Botgros are COVID-19. Maestrul a fost internat la Spitalul de Urgența. Informația a fost confirmata de fiul acestuia Corneliu Botgros, transmite PublikaTV. Deocamdata nu se cunosc prea multe detalii despre starea de sanatate a maestrului, insa virusul i-ar fi dat complicații. Potrivit lui Corneliu…

- Ruslan Popov, adjunctul Procurorului General, Alexandr Stoianoglo, a fost diagnosticat cu noul tip de coronavirus. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre purtatoarea de cuvint la Procuraturii Generale, Maria Vieru. „Este adevarat ca adjunctul Procurorului General, Ruslan Popov, a fost…

- Directorul general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Eremei Priseajniuc, a semnat astazi, autorizația pentru importul a inca 5 000 de flacoane de Remdesivir, acesta fiind primul medicament autorizat in SUA și UE pentru tratamentul Covid-19.