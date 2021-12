Ministerul italian al Sanatatii a anuntat, joi, ca sportivii care refuza sa se vaccineze anti-coronavirus nu vor putea sa joace in acest sezon. Guvernul italian a decis noi restrictii ca urmare a celui mai recent val de infectari cu coronavirus. Noile reguli restrictive urmeaza sa intre in vigoare in data de 2 ianuarie 2022. “Sportivii care refuza sa se vaccineze nu vor putea sa mai joace in acest sezon. Pandemia este o situatie foarte dinamica si nu ne permitem sa irosim toate sacrificiile facute in ultimii doi ani. Am facut o deliminare clara in decret intre cei care sunt vaccinati si cei care…