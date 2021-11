Țara în care radiațiile ultraviolete își fac de cap Bolivia e lovita de un val de caldura fara precedent. Schimbarile climatice par a fi de vina pentru valorile neobișnuite ale radiațiilor ultraviolete care insoțesc valul de caldura. La Paz, capitala Boliviei, este un oraș situat la mare inalțime, 3.600 de metri. Cei 800 de mii de locuitori ai sai sunt obișnuiți cu atmosfera rarefiata, dar mai puțin cu caldura excesiva. Ei cauta sa se racoreasca cu o bautura rece sau la fantanile arteziene. Problema este ca, odata cu caldura, nivelul radiațiilor ultraviolete este extrem de mare in acest oraș care este mai aproape de soare decat multe alte locuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

