Țara în care pandemia de COVID-19 a sărăcit milioane de oameni Pandemia de COVID -19 a adus milioane de mexicani in saracie, potrivit unor date oficiale publicate joi. Aceasta populatie traieste in regiuni in care turismul, principala sursa de venit, a fost afectat de la inceputul crizei sanitare. Numarul persoanelor care traiesc in saracie a crescut cu 3,8 milioane intre 2018 si 2020, ajungand la 55,7 milioane – 43,9% din populatie, potrivit Consiliului national pentru evaluarea politicii de dezvoltare sociala. Tot mai mulți oameni traiesc in saracie extrema Numarul persoanelor care traiesc in saracie extrema a crescut cu 2,1 milioane, ajungand la 10,8 milioane,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Columbia a inregistrat joi 545 de morti din cauza COVID-19 in 24 de ore, recordul sau de la inceputul pandemiei, si a depasit pragul de 90.000 de decese pana in prezent, in plina criza sociala impotriva guvernului, noteaza AFP. In ultimul sau raport, Ministerul Sanatatii a indicat ca numarul de morti…

- Peste 3,54 de milioane de oameni au murit in pandemia de Covid-19, de cand Biroul OMS in China a anuntat aparitia bolii, in decembrie 2019, potrivit unui bilant intocmit luni, la ora 10.00 GMT (13.00, ora Romaniei) de in baza unor surse oficiale. Dupa Statele Unite (594.431 de morti), tarile cu cel…

- Pandemia covid-19 s-a soldat cu peste 3,54 de milioane de morti in lume, relateaza AFP, care prezinta noi masuri, noi bilanturi si evolutii marcante ale epidemiei la nivel mondial, relateaza News.ro. VACCINARE LARGITA IN FRANTA Intreaga populatie majora a Frantei se poate vaccina incepand…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a vorbit despre medicii care refuza sa se vaccineze impotriva coronavirusului. El considera ca acest lucru este ridicol, fiindca, deși aceștia nu vor sa fie imunizați, se mira ca mor oameni. „Cred ca, totuși, ar trebui sa analizeze poziția…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut, luni, comunitatii internationale sa mearga dincolo de solidaritate si sa intre intr-o „economie de razboi” pentru a opri coronavirusul, informeaza AFP, citata de Agerpres.Antonio Guterres a anunțat ca, in acest moment, omenirea se afla intr-un razboi…

- Ministerul Sanatații a cerut ca peste 11 milioane de maști ramase nedistribuite catre romanii cu venituri mici dupa terminarea starii de urgența sa fie trimise de autoritațile locale inapoi la DSP-uri. PNL și PSD cer modificarea legislației astfel incat maștile de protecție anti Covid sa fie imparțite…

- In Nepal, cazurile de Covid-19 sunt in creștere, spitalele sunt supra-aglomerate, iar personalul este ravașit. Prim-ministrul țarii cere ajutor din partea altor națiuni. Nepal raporteaza acum aproximativ 20 de cazuri zilnice de Covid-19 la 100.000 de persoane, aproximativ același numar pe care il raporta…