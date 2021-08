Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Poloniei ar urma sa elimine restricțiile impuse de pandemie de coronavirus pentru toate persoanele vaccinate, indemandu-i astfel și pe ceilalți sa mearga sa se imunizeze cat mai curand, relateaza Euractiv.

- Teatrele de pe Broadway vor cere spectatorilor dovada vaccinarii anti-Covid pana cel putin la finalul lunii octombrie. De asemenea, spectatorii vor fi obligați sa poarte masca sanitara de protecție. Asociatia producatorilor a anunțat ca salile de spectacole urmeaza sa se deschida in curand. „Vaccinati-va…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a indemnat duminica pe englezi sa fie precauti si sa se autoizoleze atunci cand li se spune. Apelul vine in ajunul ridicarii majoritatii restrictiilor anti-COVID in Anglia și in condițiile in care Johnson este in izolare pentru ca a intrat in contact cu ministrul Sanatații,…

- De la 1 iulie, Turcia incepe relaxarea restricțiilor anti-Covid. De luna viitoare țara renunța la carantina de week-end și la restricțiile de noapte. Decizia a fost luata dupa ce numarul de cazuri noi a scazut pana la aproximativ 5.000, relateaza Reuters. „Restricțiile pentru transportul public vor…

- S-au facut modificari în cee ace privește restricțiile pe raza județului Cluj. Multe dintre masuri ofera beneficii persoanelor vaccinate anti-COVID dar și cele care prezinta un test COVID negativ. Prima modificare este legata chiar…

- Joe Biden a anunțat momentul mult așteptat de americani: renunțarea la masca de protecție pentru persoanele vaccinate. Potrivit noilor recomandari ale oficialilor din sanatate, americanii care au primit ambele doze de vaccin nu mai trebuie sa poarte masca nici afara, nici in interior. Singurele excepții…