Hartuirea sexuala a devenit banala in randul elevilor din Marea Britanie, aproximativ noua din zece fete spunand ca sunt supuse la insulte sexiste si la imagini sau clipuri cu continut sexual explicit. Aceasta potrivit unui raport publicat e inspectoratul pentru educatie (Ofsted), dupa cum noteaza AFP. In aprilie, guvernul a cerut Ofsted sa investigheze situatia dupa o serie de marturii ale unor adolescenti impartasite pe site-ul “Everyone’s Invited“, majoritatea de fete, care denuntau un limbaj sexist si abuzuri sexuale evidentiind o “cultura a violului” in scoli.Dupa ce au vizitat 32 de scoli…