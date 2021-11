Țara în care companiile care perturbă viaţa privată a angajaţilor sunt amendate Parlamentul Portugaliei a adoptat vineri noi reglementari in legislatia muncii, introducand masuri suplimentare de protectie a angajatilor care isi desfasoara activitatea in afara sediilor companiilor, potrivit AP. Noile reglementari sunt un raspuns la tendinta observata pe piata muncii: din ce in ce mai multi angajati au lucrat de acasa in timpul pandemiei de COVID-19. „Exista beneficii ale muncii la domiciliu, dar vrem sa adaptam legislatia la aceste evolutii”, a anuntat Guvernul de la Lisabona. La fiecare doua luni, angajatii trebuie sa se intalneasca cu superiorii lor Reglementarile aduc noi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

