Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care lipsesc de la programarile la medic vor fi amendate cu 5 euro, in Franța. Sancțiunea propusa, menita sa stimuleze serviciul de sanatate care „scarțaie”, este criticata de sindicatele medicilor și de grupurile de pacienți.

- Testarea saptaminii de lucru de patru zile in ministerele din Franta va incepe in aceasta primavara si va dura „cel putin un an", potrivit unei note a administratiei difuzate in ajunul unui seminar guvernamental privind munca. Anuntata in ianuarie de premierul Gabriel Attal, acest experiment are ca…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat duminica aceasta ca un proiect de lege ce deschide calea spre "un ajutor pentru a muri", in "conditii stricte", va prezentat in aprilie Consiliului de ministri, in vederea unei prime lecturi in luna mai in Adunarea Nationala, informeaza AFP. Pacientii…

- Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a respins afirmația premierului francez Gabriel Attal potrivit careia roșiile spaniole ar fi cultivate dupa standarde de mediu mai puțin stricte decit in Franța și, prin urmare, se vind mai ieftin. Despre acest lucru, potrivit Европейская правда, a anunțat Politico.…

- Noi masuri sunt așteptate din partea noului premier Gabriel Attal pentru ieșirea din actuala criza Dupa mai multe zile de mobilizare, agricultorii francezi continua și marți sa exercite presiuni puternice asupra guvernului, mergand pana la blocarea tuturor intrarilor in Paris și in alte mari orașe din…

- Amelie Oudea-Castera, numita recent in funcția de ministru al educației in noul guvern francez condus de Gabriel Attal, se afla in centrul unei controverse din cauza deciziei sale de a-și trimite copiii la o școala privata, relateaza Euronews. Oudea-Castera a explicat ca a facut acest lucru din cauza…

- Franta si-a anuntat, aseara, noul guvern, condus de premierul Gabriel Attal. Un grup restrans de 14 miniștri, șapte femei și șapte barbați, vor gestiona de azi problemele tarii, printre ei aflandu-se si Stephane Sejourne, fostul partener de viața al lui Attal. Barbatul, in varsta de 38 de ani, a fost…

- ”Angajatii unei firme de fast-food au intrat noaptea trecuta cu camionul in Parcul Kiseleff si au amplasat ilegal un chiosc. Desi nu aveau niciun aviz, au pus toneta pe alee si partial pe spatiul verde, in dispretul legii si al bunului simt”, a scris, vineri, pe Facebook, Clotilde Armand, publicand…