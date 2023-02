Țara din Europa unde s-a prăbușit piața imobiliară. Apartamentele sunt la cele mai mici prețuri, urmează și România? Criza imobiliara se adancește la nivel internațional. Țara din Europa unde s-a prabușit piața imobiliara. Prețurile la garsoniere și apartamente au scazut semnificativ. Analizele specialiștilor in domeniu nu sunt deloc optimiste in ceea ce privește Romania. Ce dezvaluie cele mai recente date ale analiștilor. Țara din Europa unde s-a prabușit piața imobiliara Cea mai mare […] The post Țara din Europa unde s-a prabușit piața imobiliara. Apartamentele sunt la cele mai mici prețuri, urmeaza și Romania? appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turbulentele cu care se confrunta piata proprietatilor de lux din Londra si Frankfurt, ofera investitorilor europeni din real-estate o mostra a problemelor cu care se vor confrunta, pe masura imobiliarele se pregatesc de cea mai dura resetare inregistrata

- In luna noiembrie, prețurile solicitate pentru apartamentele noi și vechi disponibile spre vanzare la nivel național s-au diminuat cu 0,2% fața de luna anterioara, anunța imobiliare.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Deși cu o rata mare a inflației și intr-o criza economica accentuata, piața imobiliara rezidențiala locala merge bine. Conform unor analize recente, „piața imobiliara din Romania a continuat sa dea semne pozitive in trimestrul al III-lea din 2022”. Datele arata ca toate segmentele au inregistrat livrari…

- Preturile apartamentelor vechi cu trei camere au ramas nemodificate in zonele centrale din București și au scazut in mai multe cartiere ale Capitalei, arata o analiza a Ziarului Financiar. In zona Unirii si la Victoriei, prețurile imobilelor cu trei camere au inghețat. Dar sunt raportate și scaderi…

- Dupa o explozia prețurilor din imobiliare din ultimii ani a venit și momentul unei prabușiri a pieței din București. Bula imobiliara s-a spart in ultimele luni, fiind o veste groaznica pentru investitori, dar, bineințeles, una foarte buna pentru cumparatori.

- Odata cu accentuarea crizelor, in prima faza pandemia, apoi criza economica, piața de materiale de construcții a resimțit un șoc. Ca urmare, fie ca vorbim de piața europeana, sau cea locala, prețurile au ajuns la valori extrem de mari. Asta a determinat o scumpire și a locuințelor noi vandute. Dar,…

- Fostul ministru care reintra pe piața imobiliara din Romania. A fost o prezența activa pe scena politica romaneasca, deși puțini au știut cine este, de fapt, politicianul. Are origini evreiești și prima parte a carierei sale și-a petrecut-o la una dintre cele mai mari agenții imobiliare din țara noastra.…

- Piața imobiliara din Romania trece printr-o perioada de fluctuații și incertitudine. Mulți readuc in discuție celebra bula imobiliara, și temerea este ca, in curand, se va sparge. Cu toate incertitudinile, prețurile locuințelor din Romania au crescut, in medie, cu 8,5% in trimestrul al doilea din 2022.…