Țara din Europa în care se propune ca persoanele care nu fac copii să primească 50.000 de euro O activista pentru clima in varsta de 35 de ani a explicat unei instanțe din Germania ca ea s-a sterilizat pentru a nu aduce copii pe aceasta lume. Dar lucrurile nu se opresc aici: activiștii cer o recompensa de 50.000 de euro pentru cuplurile fara copii. Motivul: astfel scad emisiile de CO2. Activista a ajuns in fața instanței dupa ce a blocat circulația pe un drum din Regensburg, Bavaria. Ea a descris in lacrimi motivele sterilizarii ei: „Nu pot fi responsabila de aducerea unor copii pe aceasta lume”. „Mișcarea Greva Nașterii”, deosebit de populara in randul protectorilor climatici, susține… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Mișcarea Greva Nașterii” este deosebit de populara in randul protectorilor climatici, deoarece aceștia considera ca un copil pune o presiune suplimentara asupra climei și doar ca cine nu are copii ajuta cu adevarat.

- Pentru Macron, a carui popularitate a suferit din cauza masurii extrem de nepopulare de a creste varsta de pensionare in Franta, summitul ”Alege Franta” este o sansa de a recastiga initiativa prin impulsul sau de reforma pro-business si de a muta atentia publica spre promovarea industriei cu emisii…

- Deși multi iubitori de cafea prefera soiul arabica, de calitate superioara, soiul robusta este in mod normal mai ieftin și mai cautat, pentru ca acest arbore de cafea este mai rezistent și produce mai mult, fiind mai accesibil consumatorilor din punct de vedere al prețurilor. Soiul robusta este utilizat…

- In incercarea de a ajuta clienții sa combata singuratatea, unele supermarketuri din Germania au implementat așa-numitele „case de marcat pentru conversații”.Acestea sunt destinate in special persoanelor care nu au graba și care ar putea sa iși doreasca puțina companie, conform unui articol din ziarul…

- Peste o suta de persoane suspectate de legaturi cu grupul de crima organizata „Ndrangheta” din Italia au fost arestate in mai multe țari europene. Procurorii belgieni spun ca este probabil cea mai mare operațiune comuna desfașurata vreodata impotriva sindicatului. „Ndrangheta” este una dintre cele mai…

- Deputatul social-democrat Andi Cristea l-a primit, zilele trecute, la București, pe Wolfgang Hellmich, coordonator al SPD (Partidul Social-Democrat din Germania) in Comisia pentru Aparare a Bundestag-ului. In cadrul discuțiilor, a fost reafirmata colaborarea dintre PSD și SPD pentru o Europa „mai puternica,…

- Trei echipe de tradiție ale Europei, Schalke, Sampdoria și Everton, traverseaza momente extrem de complicate in ligile din care fac parte și risca sa bifeze contraperformanțe negative istorice la finalul sezonului! Schalke, inființata in 1904, era, pe vremuri, mandria minerilor din Gelsenkirchen. De…

- De peste 100 de ani, Europa schimba ceasurile de doua ori pe an. Prima data primavara, atunci cand se trece la ora de vara, iar apoi in toamna, cand trecem la ora de iarna. Dar UE discuta de mai mulți ani varianta renunțarii la schimbarea orei. In 1916, Germania, aflata in prin Razboi Mondial, a fost…