Belgia - in care perioada de varf a epidemiei noului coronavirus pare ca a fost depasita, avand in vedere o scadere a spitalizarilor - incepe sa se gandeasca la organizarea unei ridicari treptate a izolarii, au anuntat luni autoritatile sanitare federale, relateaza Reuters. Belgia este una dintre cele mai afectate tari de pandemie din Europa, avand in vedere raportul intre populatia totala, numarul contamiarilor si numarul deceselor din cauza noului coronavirus. Bilantul zilnic al persoanelor cu covid-19 spitalizate era duminica de 232 - cel mai scazut de la 19 martie, scrie news.ro. Mai multi…