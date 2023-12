Țara care vrea să interzică utilizarea iPhone-urilor la locul de muncă. Motivul invocat de autorități De peste un deceniu, China a incercat sa reduca dependenta de tehnologiile straine, solicitand firmelor afiliate la stat, cum ar fi bancile, sa treaca la software-ul local si promovand productia autohtona de cipuri semiconductoare. Mai multe firme de stat si departamente guvernamentale din cel putin opt provincii au instruit angajatii in ultima luna sau doua sa inceapa sa foloseascamarci locale, se arata in articolul publicat de Bloomberg News. Apple nu a raspuns imediat la cererea de comentarii a Reuters. In decembrie, firmele si agentiile mai mici din orasele de nivel inferior din provincii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De peste un deceniu, China a incercat sa reduca dependenta de tehnologiile straine, solicitand firmelor afiliate la stat, cum ar fi bancile, sa treaca la software-ul local si promovand productia autohtona de cipuri semiconductoare. Mai multe firme de stat si departamente guvernamentale din cel putin…

- Consumul mondial de carbune a atins un nou record in 2023 deoarece in statele emergente si in curs de dezvoltare cererea ramane solida, se arata intr-un raport publicat vineri de Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Reuters.Anul acesta, cererea de carbune a crescut cu 1,4%, depasind…

- Un accident a avut loc marți intr-o mina de carbune din nord-estul Chinei. Cel puțin 11 oameni au murit, a anunțat CCTV.11 persoane au murit marți intr-un accident la o mina de carbune din provincia Heilongjiang, din nord-estul Chinei, a anunțat presa de stat din China, preluata de Reuters. Accidentul…

- Peste trei milioane de persoane au participat in weekend la examenul anual pentru ocuparea unui post de functionar public in China, a anuntat luni presa oficiala, un numar record care scoate in evidenta ingrijorarile tinerilor cu privire la siguranta locului de munca in contextul economiei care incetineste,…

- Vanzarile globale de smartphone-uri au crescut in octombrie, dupa ce au scazut timp de 27 de luni consecutive de la an la an, conduse de o redresare pe pietele emergente, au aratat datele Counterpoint Research, citate de Reuters. Tranzactiile de vanzare directa, sau volumele vanzarilor cu amanuntul,…

- Sam Altman, seful OpenAI, a apelat la compania Ive LoveFrom pentru a dezvolta primul dispozitiv de consum al creatorului ChatGPT. Discutiile sunt ”serioase”, dar nu s-a convenit nicio intelegere si ar putea trece cateva luni pana la anuntarea oficiala a unei initiative, se arata in articol, adaugand…

- In schimb, compania a prezentat doua masini electrice noi – primul sau sedan si un SUV de ultima generatie – si a lansat noi casti wireless, printre alte produse. Huawei colaboreaza cu un producator auto pentru a vinde masini sub marca Aito. Castile, cu un pret de aproximativ 1.499 de yuani (205 dolari)…

- India va amana obligativitatea obtinerii unei licente de import pentru laptopuri si tablete, dupa ce industria si guvernul SUA s-au plans de aceasta masura, care ar putea afecta Apple, Samsung si alte companii, au declarat doi oficiali guvernamentali, citati de Reuters. Planul va fi amanat cu un an,…