- Rusia, cel mai mare exportator mondial de grau, ar putea sa blocheze exporturile de grau, orz, porumb si secara incepand de marti si pana la data de 30 iunie, a anuntat agentia de presa Interfax citand un proiect de document al Ministerului rus al Agriculturii. Principalii clienti sunt Egiptul si Turcia.…

- Lukoil a anuntat ca va plati 1,45 miliarde de dolari pentru a achizitiona o participatie de 9,99% in proiectul Shah Deniz, cel mai mare depozit de gaze naturale din Azerbaidjan, de la compania energetica Petronas din Malaezia, transmite Reuters. Lukoil, al doilea mare producator rus de petrol, intentiona…

- Google a anuntat miercuri ca va adopta noi restrictii de confidentialitate, asemanatoare celor adoptate de Apple anul trecut. Acestea vor limita urmarirea utilizarii aplicatiilor de pe dispozitivele sale Android, informeaza CNBC. Schimbarile ar putea afecta companiile mari care s-au bazat pe urmarirea…

- Ministerul Finanțelor anunța un sprijin total de 17 miliarde de lei destinat mediului de afaceri romanesc, prin mai multe programe de finanțare. Printr-un comunicat de presa, Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, anunța scheme majore pentru un ajutor de stat sub forma de garantii care acopera maximum…

- Exporturile zilnice de gaze ale Gazprom catre pietele sale principale au coborat in primele 15 zile ale acestui an la cel mai scazut nivel de dupa 2015, pe fondul inmultirii criticilor ca grupul rus isi limiteaza livrarile spre Europa, transmite Bloomberg. Grupul controlat de statul rus a…

- Start-up-ul estonian Bolt, cea mai mare platforma europeana de mobilitate, a strans o finantare de 628 milioane de euro de la investitori condusi de fondurile Sequoia Capital si Fidelity Management and Research Co, ceea ce duce valoarea sa la 7,4 miliarde de euro, informeaza Reuters. Bolt, rivalul grupului…

- Exporturile de gaze naturale ale Gazprom catre clientii din afara fostei Uniuni Sovietice au crescut anul trecut cu 5,8 miliarde metri cubi (bcm), la 185,1 bcm, in timp ce livrarile spre Europa si-au ratat probabil obiectivul, transmit Bloomberg si Reuters. Exporturile de 185,1 bcm sunt sub nivelul…

- Exporturile de gaze rusesti in Europa au ajuns in centrul atentiei dupa ce preturile din regiune au atins maxime istorice in decembrie, unii politicieni si experti acuzand Gazprom ca se folosesc de gaze ca mijloc de presare a autoritatilor pentru a certifica noua conducta Nord Stream 2. Gazprom a declarat…