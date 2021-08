Țara care se redeschide în totalitate și este gata să „trăiască” cu boala Covid-19 Singapore este prima țara care se va redeschide in totalitate și primul stat care este pe cale sa trateze boala Covid-19 la fel ca pe toate celelalte. De la debutul pandemiei, in Singapore au fost inregistrate doar cateva zeci de decese asociate infectiei cu SARS-CoV-2. Rata de vaccinare anti-Covid este una dintre cele mai mari. Expertii medicali de aici spun ca este posibil ca anual sa fie inregistrate sute de decese asociate Covid-19, similar gripei, relateaza The Guardian. „Singurul mod in care putem sa nu avem decese oriunde in lume este sa eliminam boala cu totul, iar asta a fost facut doar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

