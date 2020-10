Stiri pe aceeasi tema

- In statul Victoria din centrul Australiei urmeaza sa fie relaxate unele din restrictiile impuse pentru combaterea celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica premierul statului, Daniel Andrews, citat de dpa.Se va renunta la limitele de timp pentru exercitiile fizice…

- Autoritatile din Australia au anuntat duminica o usoara relaxare a restrictiilor impuse la Melbourne, al doilea oras cel mai populat al tarii, dupa reizbucnirea unui focar de COVID-19 in iunie si peste 100 de zile de carantina, relateaza EFE.Daniel Andrews, guvernatorul statului Victoria,…

- In statul Victoria din centrul Australiei urmeaza sa fie relaxate unele din restrictiile impuse pentru combaterea celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica premierul statului, Daniel Andrews.

- Hans Kluge, directorul regional OMS pentru Europa a transmis un avertisment cu privire la pandemia de COVID-19. Acesta susține ca in lipsa unor restricții dure, pana in ianuarie 2021, numarul deceselor provocate de virusul SARS-CoV-2 ar putea fi de cinci ori mai mare decat in aprilie 2020. COVID-19…

- Vaccinul tradițional impotriva tuberculozei, cunoscutul BCG, dezvoltat in 1921, este testat in aceste zile de cercetatorii britanici, pentru a vedea daca poate salva vieți in lupta cu COVID-19, relateaza BBC, citata de Hotnews.ro.Vaccinul a fost proiectat pentru a proteja impotriva tuberculozei, dar…

- „Vaccinul BCG este studiat in prezent in toata lumea, sunt in jur de 10-12 studii care se efectueaza in acest moment atat in Europa, cat și in Africa, Australia și Statele Unite. Studiul pe care l-am publicat (la inceputul lunii septembrie - n.r.) a fost de fapt pornit chiar inainte de criza COVID,…

- Ambasada Rusiei in Romania reclama faptul ca in unele tari din Europa de Vest si de Est se fac incercari cinice de revizuire a cauzelor si rezultatelor celui de-al Doilea Razboi Mondial, iar rolul decisiv al Armatei Rosii in victoria impotriva nazismului este pus sub semnul intrebarii.

- Candidatul FIN-PSL la Primaria Capitalei, Ilan Laufer, crede ca actuala campania electorala, votul și redeschiderea școlilor vor fi ca un cocktail Molotov aruncat „pe o casa de lemn putrezita in care ne aflam toți romanii”.Citește și: Noi reguli pentru asimptomatici! Ministrul Sanatații a…