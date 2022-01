Țara care RENUNȚĂ la CERTIFICATUL VERDE. Care este explicația In Romania inca au loc discuții aprinse referitoare la certificatul verde, in timp ce in alte țari documentul nu mai are o așa mare importanța. Cotidianul italian Corriere della Sera scrie ca certificatul de vaccinare introdus inainte de Craciun in Marea Britanie va fi, cel mai probabil, desființat pe 26 ianuarie, cand guvernul va revizui reglementarile anti-Covid. La ce masuri mai renunța Marea Britanie Totodata, sursa citata precizeaza ca la acea data se va renunța inclusiv la indicația de a lucra de acasa, purtarea maștilor in spații inchise fiind singura cerința care va mai ramane. Asta, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

