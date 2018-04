Stiri pe aceeasi tema

- Interzicerea importurilor de costume de baie este cel mai recent capriciu al lui Gurbanguli Berdimuhamedov, președintele autocrat al Turkmenistanului, ale carui superstiții alimenteaza reguli din ce in ce mai brutale și mai stupide.

- Sarbatori Pascale triste pentru cel supranumit „Prințul țiganilor”! Leo de la Strehaia și Dana Criminala au decis sa iși spuna: „Adio”, dupa un mariaj presarat cu multe scandaluri, desparțiri și impacari. Artistul a acceptat sa vorbeasca in exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania…

- Fiul presedintelui Turkmenistanului a fost numit ministru de externe adjunct, au anuntat sambata media de stat din aceasta tara din Asia Centrala in care niciun scrutin nu a fost considerat liber si echitabil de catre observatori occidentali, relateaza AFP.Serdar Berdimuhamedov, 36 de ani,…

- Turkmenii voteaza duminica pentru a-si alege parlamentarii, printre care in mod sigur fiul presedintelui Gurbanguli Berdimuhamedov, care ar putea in viitor deveni succesorul tatalui sau, liderul absolut al acestei foste republici sovietice bogate in gaz si petrol, informeaza duminica AFP. Sectiile…

- Presedintele Xi Jinping continua seria neagra a cenzurii in China. El a interzis recent folosirea literei „n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Motivul? In argoul chinez, folosita in mai multe combinatii, litera in cauza poate fi un atac la adresa presedintelui.

- Ministerul american al Apararii a lansat o noua politica pentru combaterea comportamentelor abuzive si a oricarui fel de hartuire - inclusiv glume ofensatoare, stereotipuri, gesturi violente si discriminare - i...