Țara care impune „permisul sanitar” pentru accesul în muzee și cinematografe Franța impune utilizarea unui „permis sanitar” pentru accesul in muzee, cinematografe sau alte spații culturale. Decizia a fost luata ca urmare a creșterii cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 din ultima vreme. Conform BBC, de miercuri francezii vor trebui sa faca dovada vaccinarii, a unui test negativ sau dovada vindecarii de Covid pentru a putea intra in majoritatea muzeelor și cinematografelor. Parlamentarii francezi vor dezbate daca sa extinda aceasta regula și pentru luna august la intrarea in cafenele restaurante și spații comerciale. Decizia a fost luata la o zi dupa ce Franța a inregistrat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

