Țara care anulează REVELIONUL! Focurile de artificii și concertele vor fi interzise O țara interzice Revelionul in strada din cauza numarului mare de infectari din ultimele zile. Noi masuri drastice vor intra in vigoare. Franța anuleaza Revelionul in strada. Astfel, concertele și focurile de artificii din noaptea dintre ani nu vor mai avea loc. Premierul Jean Castex a facut anunțul. Potrivit acestuia, petrecerile publice mari și focurile de artificii vor fi interzise de Revelion. Totodata, se mai recomanda ca oamenii, chiar daca sunt vaccinați, sa se testeze inainte de participarea la petrecerile de sfarșit de an, transmite Reuters. Totodata, guverul din Franța mai vrea sa transforme… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

