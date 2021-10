Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inregistrat duminica cel mai ridicat numar de decese asociate COVID de la inceputul pandemiei, cu 890 de morți, si mai mult de 25.700 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, potrivit News.ro. In ultimele zile, Rusia a raportat cel mai mare numar de decese din cauza virusului.…

- Rusia a inregistrat vineri un nou record de decese asociate maladiei COVID-19, pentru a patra zi consecutiv, cu 887 de morti, cea mai ridicata cifra din intreaga perioada a pandemiei, potrivit datelor publicate vineri de centrul de lupta impotriva COVID-19, relateaza EFE. Joi s-au inregistrat…

- Rusia a inregistrat vineri, 1 octombrie, un nou record de decese asociate maladiei COVID-19, pentru a patra zi consecutiv, cu 887 de morti, cea mai ridicata cifra din intreaga perioada a pandemiei, potrivit datelor publicate de Centrul de Lupta impotriva COVID-19, relateaza agenția EFE, preluata de…

- China a raportat duminica o noua crestere a numarului de cazuri de COVID-19, informeaza Reuters. Autoritatile sanitare au anuntat 46 de noi cazuri pentru 11 septembrie, cu 21 mai multe decat in ziua anterioara. Douazeci dintre noile infectii au fost cu transmitere locala, iar restul sunt cazuri importate,…

- Iranul a raportat duminica un varf fara precedent al deceselor asociate Covid-19 si mai mult de 36.000 de noi cazuri de contaminare, noteaza News.ro. Pentru ultimele 24 de ore, autoritatile au anuntat 684 de decese asociate bolii provocate de SARS-CoV-2. Numarul anuntat duminica stabileste…

- S-a inregistrat un record de decese asociate Covid-19 in Sydney, cel mai populat oras din Australia. Sydney se afla in a opta saptamana de carantina. Orașul australian este epicentrul celui de-al treilea val de infectari cu Covid-19 din țara. Prim-ministrul statului New South Wales, Gladys Berejiklian,…

- Sydney, cel mai populat oras al Australiei, care se afla in a opta saptamana de carantina, a inregistrat un varf de decese asociate Covid-19 in decurs de 24 de ore, in timp ce locuitorii Melbourne, unde urmeaza alte doua saptamani de carantina, trebuie sa se supuna unei restrictii de circulatie pe…

- Numarul de contaminari cu SARS-CoV-2 la nivel mondial a depasit duminica pragul de 190 de milioane, în timp ce totalul dozelor de vaccin anti-Covid administrate pâna în prezent a trecut de 3,6 miliarde, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins. În decurs de o luna, conform…