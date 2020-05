Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, recomand administrației sa opreasca finanțarea Organizației Mondiale a Sanatații, in timp ce se efectueaza o analiza pentru a evalua rolul Organizației Mondiale a Sanatații in gestionarea greșita a raspandirii coronavirusului”, a anunțat Trump de la Casa Alba. In context, președintele american…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a fost informat printr-un memoriu datat 29 ianuarie ca pandemia de coronavirus poate ucide circa o jumatate de milion de americani.Peter Navarro, unul dintre consilierii sai, a semnat acel memoriu, dar Trump a negat ca l-a vazut la vremea respectiva,…

- Sfarșitul saptamanii trecute a fost marcat de incercarile lui Donald Trump de a controla piața petroliera mondiala. De dragul adevarului, trebuie menționat ca de aceasta data președintele SUA s-a descurcat mult mai bine decat alte dați, fapt care, apropo, dezvaluie o caracteristica destul de amuzanta…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat marti pe americani ca urmatoarele doua saptamani vor fi "foarte, foarte dureroase", in timp ce bilantul noului coronavirus continua sa se inrautateasca in Statele Unite, noteaza AFP. "Vom traversa doua saptamani foarte, foarte dificile", a…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri, intr-o conferinta de presa la Casa Alba, ca ar putea adauga Marea Britanie pe lista tarilor europene vizate de restrictiile de calatorie cu destinatia Statele Unite, noteaza AFP. "Da, numarul (cazurilor de coronavirus) a crescut in…

- Presedintele american Donald Trump a retras luni desemnarea Elainei McCusker in postul de subsecretar al apararii in urma relatarilor din presa conform carora ea a pus sub semnul intrebarii suspendarea ajutorului militar pentru Ucraina, un element esential in ancheta care a dus la declansarea procedurii…

- Presedintele american Donald Trump l-a desemnat pe vice-premierul Mike Pence sa coordoneze lupta contra coronavirusului in Statele Unite, anunta AFP, conform news.ro."Il numesc pe Mike Pence responsabil" a fost raspunsul american in fata epidemiei, a spus Trump, adaugand ca Pence va lucra…

- Riscul de raspandire a noului coronavirus in Statele Unite este ''foarte scazut'', a declarat miercuri presedintele american Donald Trump, salutand actiunile guvernului sau in lupta impotriva epidemiei cum sunt restrictiile privind calatoriile din China, relateaza AFP. ''Datorita…