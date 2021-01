Țara arde și baba se piaptănă! Drulă începe încă un studiu de fezabilitate: varianta ocolitoare Timișoara Vest Deși reziliaza contracte și anuleaza licitații in restul țarii, ministrul Transporturlior viseaza inca o varianta ocolitoare pentru Timișoara, de data asta pe partea de vest a municipiului. Asta in condițiile in care se lucreaza deja la Varianta de ocolire Timișoara Sud. Se pare ca ministrul Drula nu este cu nimic diferit de alții, care construiau doar in fiefurile lor electorale, iar la adversari parjoleau holdele și otraveau fantanile, de parca acolo nu ar fi trait tot cetațeni romani. In logica asta, de cand Catalin Drula a ajuns ministru al transporturilor, CNAIR a anunțat cu mandrie patriotica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

