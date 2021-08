Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Fred, a sasea din acest sezon de uragane din Atlantic, s-a format marti la sud de Puerto Rico, a declarat Centrul National pentru Uragane (NHC) din SUA, informeaza AFP. Ciclonul a fost localizat la aproximativ 70 km sud-vest de Puerto Rico si la circa 350 km est si sud-est de Santo…

- Ar fi trebuit sa fie primul ei eveniment important dupa 18 luni de pauza cauzata de pandemie, dar calatoria elvețiencei DJane TapTap, 34 de ani, in Bahamas a fost un coșmar. AS petrecut timpul doar in aeroporturi, pe ruta Paris - Zurich - Guadelupa - Republica Dominicana - Madrid - Zurich. In total,…

- Uraganul Elsa a ajuns in Caraibe sambata dimineata, insotit de vanturi puternice si ameninta noi distrugeri in Haiti, deja afectat de violentele dintre bande, informeaza AFP. Primul uragan al sezonului in Atlantic, Elsa, clasat categoria 1 pe scara Saffir-Simpson, care numara 5, a slabit usor…

- Autoritațile din Insulele Turks și Caicos, teritoriu britanic din Marea Caraibelor, au descoperit o barca plutind in deriva la 1 kilometru și jumatate de mal pe care se afla 20 de persoane decedate, inclusiv 2 copii, relateaza The Guardian. Oficialii afirma ca exclud pentru moment posibilitatea unei…