Tăpălagă: Reperul lui Dacian Cioloș, un act de sinucidere politică Dacian Cioloș a decis, marți, sa se sinucida politic plecand din partidul care in urma cu cateva luni l-a facut președinte ca sa-și faca o noua formațiune politica botezata cam pompos Reper, scrie Dan Tapalaga pentru G4Media . Cum ar veni, acest lider al partidelor mici cu proiecte personale mari se autointituleaza farul calauzitor al Romaniei, busola, borna, punctul fix in jurul caruia graviteaza mica lume politica romaneasca. Reperul cui? Electoratul n-a ajuns pana azi sa spuna ce parere are despre partidulețele lui Cioloș inființate de-a lungul timpului. Ele n-au participat niciodata singure… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, are o reacție tranșanta dupa plecarea lui Dacian Cioloș din USR-PLUS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, susține ca Dacian Cioloș face un „mare serviciu” celor de la PSD și PNL prin plecarea din USR-PLUS. Va reamintim ca europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragoș Pislaru, Alin Mituța, Dragoș Tudorache și Dacian Cioloș au renunțat azi la calitatea de membri…

- Dacian Cioloș pregatește scindarea USR și iși pune in practica amenințarea de a crea un nou partid. Conform surselor noastre, Cioloș și-a chemat parlamentarii PLUS departe de Bucuresti, la Bruxelles, ca sa nu existe riscul ca cei din USR sa ii deturneze, blocheze, sau sa ii convinga sa nu participe.…

